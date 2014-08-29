Расмуссен: Украина может стать членом НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, такую позицию генсек Альянса выразил сегодня в Брюсселе по окончании заседания Комиссии Украина-НАТО, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время он не комментирует дискуссию в Украине, связанную с решением украинского правительства внести в Верховную Раду законопроект, которым отменяется внеблоковый статус Украины и провозглашается возвращение курса на членство в Североатлантическом альянсе.

“Я не буду вмешиваться в политическую дискуссию в Украине, но я хочу вам напомнить о решении НАТО, принятом на саммите в Бухаресте, согласно которому Украина будет членом НАТО, если она этого захочет и когда она выполнит необходимые критерии”, - заявил он.

Расмуссен подчеркнул, что НАТО “полностью уважают украинское решение относительно политики безопасности и поиска союзников”.

Читайте такжеСегодня состоится экстренное заседание Совета НАТО относительно Украины“Это - фундаментальный принцип, когда каждая страна имеет право сама решать относительно своей политики безопасности и союзников без внешнего вмешательства. Мы надеемся, что и другие нации будут уважать этот принцип”, - подчеркнул генсек НАТО.

Он также сообщил, что этот вопрос на сегодняшнем заседании Комиссии Украина-НАТО не обсуждался.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины инициирует отмену внеблокового статуса Украины и ее вступление в НАТО.

"Правительство Украины вносит на рассмотрение парламента закон об отмене внеблокового статуса Украинского государства и о возобновлении курса Украины на членство в НАТО», - заявил сегодня, 29 августа, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что данный законопроект должен быть рассмотрен в ВР безотлагательно.