Кабмин инициирует отмену внеблокового статуса Украины и возобновление курса на членство в НАТО

Кабинет министров вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и о возобновлении курса страны на членство в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Правительство Украины вносит на рассмотрение парламента закон об отмене внеблокового статуса Украинского государства и о возобновлении курса Украины на членство в НАТО», - отметил он.

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По словам Яценюка, согласно законопроекту, "основная цель и единственная цель Украины во внешней политике - это обретение членства в Европейском Союзе".

«Данный законопроект запрещает украинскому государству принимать решение о членстве в любых других экономических, политических или военных союзах, которые противоречат основной цели Украины - это членство в Европейском Союзе. После принятия этого закона это означает, что Украине будет запрещено (членство) как в Таможенном, так и в Евразийском, так и других различного рода так называемых "союзах", которые, по сути своей, являются ничем иным, как Советским Союзом имени Российской Федерации», - подчеркнул Яценюк.

«Обращаемся к президенту Украины определить этот законопроект как безотлагательный, как определено решением СНБО, и к украинскому парламенту - рассмотреть его незамедлительно», - сказал премьер.