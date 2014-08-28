Reuters: В бою под Снежным 13 августа погибли более ста российских солдат
20:00, 28 августа 2014Политика
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В бою под Снежным Донецкой области погибли более 100 российских солдат, которые принимали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне пророссийских бандформирований террористов.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух членов Совета по правам человека при президенте России, которые общались со свидетелями боя и родственниками погибших.
Элла Полякова и Сергей Кривенко, члены Совета, сообщили, что более 300 человек были ранены после обстрела "Градами" колонны военной техники.
Читайте такжеПорошенко: Артиллерия уничтожила часть российской военной техники, которая ночью вторглась в Украину"Колонна российских солдат была атакована "Градами", и более ста человек погибли. Это все произошло в Снежном Донецкой области", - сообщил агентству Кривенко по телефону.
Такую же цифру назвала и Элла Полякова.
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