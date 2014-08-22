В Краснодоне разгрузили 35 КамАЗов "гумконвоя", 16 поехали в Снежное - Права Справа

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права Справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему передали местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит.

Читайте такжеВ Луганск заехало 16 грузовиков гуманитарного конвоя РФ (фото)«В Краснодоне только что разгрузились 35 КамАЗов с "гуманитарной российской помощью" на заводе «Юность», а 16 - пошли на Снежное в Донецкую область», - сказал Снегирев. Он отметил, что неизвестно, что именно разгрузили, потому что была организована "большая охрана".