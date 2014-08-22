В Краснодоне разгрузили 35 КамАЗов "гумконвоя", 16 поехали в Снежное - Права Справа
21:14, 22 августа 2014Политика
0 0
В Краснодоне Луганской области разгрузили 35 КамАЗов с российской "гуманитарной помощью", а 16 - направились в Снежное Донецкой области.
REUTERS
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации " Гражданская инициатива «Права Справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему передали местные жители и члены его общественной организации, которые стали очевидцами того, что происходит.
Читайте такжеВ Луганск заехало 16 грузовиков гуманитарного конвоя РФ (фото)«В Краснодоне только что разгрузились 35 КамАЗов с "гуманитарной российской помощью" на заводе «Юность», а 16 - пошли на Снежное в Донецкую область», - сказал Снегирев. Он отметил, что неизвестно, что именно разгрузили, потому что была организована "большая охрана".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter