ГУД: Янукович тратил на авиаперелеты 41 млн гривень, Порошенко - в шесть раз меньше

Об этом в интервью журналу Новое время рассказал глава Госуправления делами Сергей Березенко.

"В СМИ иногда пишут: вот, мол, ГУД закупил много авиаперелетов. Но нужно сравнивать, сколько раньше покупали. К примеру, в нынешнем году мы потратили 6,9 млн гривень, а во времена Януковича (в 2011 году) тратили 41 млн гривень. По перелетам - осталась реальная возможность полететь еще куда-то максимум пять раз. Имеется в виду бортом №1 - то есть за границу", - рассказал Березенко.Читайте такжеБюджет ГУД сократят на 250 млн гривень

Он также отметил, что Порошенко пользовался бортом №1 только один раз - когда летал в Брюссель на подписание Соглашения об асоциации.

Кроме этого, по словам главы Госуправления делами, на внутренних рейсах Президент Порошенко летает за свой счет.

"Когда я задал ему вопрос, правильно ли это, надо ли нам перестраиваться, президент ответил просто: "Я так всю жизнь делал", - рассказал Березенко.

Продолжение интервью читайте в новом выпуске журнала Новое время 22 августа.