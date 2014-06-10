Порошенко назначил главой ГУД Березенко

Президент Украины Петр Порошенко издал Указ о назначении Сергея Березенко Руководителем Государственного управления делами.

Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства.

Справка. Березенко Сергей Иванович, родился 11 апреля 1984 года в г. Винница, в семье врачей, гражданин Украины.

С 1991 по 2001 год учился в Киево-Печерском физико-математическом лицее № 171 «Лидер». В 2001 году, после окончания школы, поступил в Национальный университет «Киево-Могилянская академия», где учился на факультете экономических наук. В 2005 году получил степень бакалавра экономической теории и продолжил обучение по программе специалиста экономической теории.

Сергей Березенко - депутат Киевсовета прошлого созыва, председатель Подольского отделения «Фронта Змин».