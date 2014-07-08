ГУД: Порошенко делает все, чтобы снизить для киевлян дискомфорт от передвижения его кортежа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сказал руководитель Государственного управления делами (ГУД) Сергей Березенко.

Он напомнил, что вопросом охраны и передвижения президента занимается Управление государственной охраны (УГО), а не ГУД.

В то же время он подчеркнул, что нельзя легкомысленно относится к этому вопросу в условиях, когда страна фактически находится в состоянии войны и на территории многих городов, в том числе и в Киеве, есть много нелегального оружия, в частности и тяжелого.

“Поверьте мне, президент делает все необходимое для того, чтобы этот кортеж был максимально скромен и не нагружал своим присутствием людей”, - сказал он.Читайте такжеНа инаугурацию Порошенко Лукашенко приехал в шикарном кортеже - СМИ

Он отметил, что президент имеет настолько плотный график, что с работы возвращается не раньше 1-2 ночи. Поэтому это не может создавать проблем для киевлян вообще.

Говоря о самолетах, вертолетах и машинах, которыми пользовался экс-президент Янукович, Березенко отметил, что большинство из этих машин и вертолетов брались в аренду и государство оплачивало их эксплуатацию. Более того, они все исчезли вместе с бывшим президентом.

На балансе ГУД сегодня находится два самолета Ми-8 и 2 самолета: “первый борт” - аэробус и Ан-74.

“Это все, что есть сегодня в распоряжении ГУД. Президент на государственном самолете летал только один раз”, - сказал он, объяснив, что речь идет о государственном визите в Брюссель, где глава государства подписывал Соглашение об ассоциации.

Он подчеркнул, что передвижение на спецсамолете для президента является важным, в том числе и для его безопасности, и для управления страной, поскольку самолет оснащен спецсвязью.