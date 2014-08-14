Путин о бреднях Жириновского по поводу Третьей мировой: "Зажигает он красиво"

Об этом во время выступления в Ялте заявил президент России Владимир Путин.

"Все, что было сказано Владимиром Вольфовичем, – это его личное мнение. Не всегда совпадает с официальной позицией РФ, но зажигает красиво", – отметил Путин.

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При этом российский президент заявил, что лидер ЛДПР может все это высказывать, потому что "у нас свобода слова".

Ранее Жириновский пообещал ковровые бомбардировки в Восточной Европе и заявил, что все важные вопросы, в том числе и по ситуации в Украине решает один человек - президент РФ Путин.

"Пускай они одумаются, эти руководители маленьких, карликовых государств. Восточная Европа ставит себя под угрозу полного уничтожения. Мы вынуждены будем их проучить и устроить им май 45-го", - подчеркнул он.

Все вопросы войны и мира вообще, особенно связанные с Украиной, будет решать только один человек - глава РФ. Как это было во время Первой мировой войны - Николай II принял окончательное решение, как во Вторую мировую войну - все правильные и окончательные решения принимал Сталин, так и сейчас - Третья мировая война", - подчеркнул российский политик.

Жириновский уверен, что главное решение уже принято и оно будет озвучено постепенно: "С тем, чтобы они поняли, ребята, нужна ли вам снова сгоревшая Европа? (...) Что останется от Прибалтики? Ничего. А там стоят натовские самолеты, система ПРО. Прибалтика и Польша обречены. Они будут стерты, там ничего не останется", - заявил лидер ЛДПР.