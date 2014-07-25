МВД открыло дела против Зюганова и Жириновского

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал в Facebook.

Главное следственное управление МВД 24 июля открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Зюганова и Жириновского по признакам совершения противоправных действий, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным Авакова, следствием установлено, что в период с мая по июль 2014 года председатель ЦК КПРФ Зюганов, а также председатель ЛДПР Жириновский, осуществляли материальное обеспечение противоправной деятельности представителей самопровозглашенной «Луганской народной республики».

Читайте такжеЖириновский пообещал "вице-премьеру" ДНР всю необходимую помощь на самом высоком уровне - запись разговораМинистр отметил, что к преступным деяниям представителей так называемой «Луганской народной республики», совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, изменения границ территории или государственной границы Украины, приведшим к многочисленным людским жертвам, масштабным разрушениям и другим тяжким последствиям, могут быть причастны граждане РФ:

Читайте также"ЛНР" поблагодарили Зюганова за гуманитарную помощь и финансовую поддержку«Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 г.р., председатель ЦК КПРФ, как организатор финансирования преступной деятельности, организованной сепаратистской организации «ЛНР» на территории Украины (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины);

Жириновский Владимир Вольфович, 1946 г.р., председатель Либерально-демократической партии России, депутат Государственной думы РФ, как организатор финансирования преступной деятельности организованной сепаратистской организации «ЛНР» на территории Украины (ч. 4 ст. 110-2 УК Украины)», - написал Аваков.

Справка. Статья 110-2 УК Украины: Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ч. 4: Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они привели к другим тяжким последствиям.