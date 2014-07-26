ЕС уже подготовил основу для третьей волны санкций - Чалый

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Несколько часов назад завершилось заседание представителей ЕС, на котором фактически принята дорожная карта перехода к третьей, последней, волне санкций в ЕС. И для этого уже не потребуются какие-либо серьезные дебаты", - сказал Чалый.

"О каких санкций сейчас речь? Сегодня было принято решение о рассмотрении вопросов - товары двойного назначения (...), финансирование проектов и технологий в энергетической сфере, это вопрос эмбарго на поставку вооружений", - добавил он.

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"И в случае, если такое будет, то тогда вопрос Мистралей станет предметом абсолютно четкого регулирования правового в ЕС", - отметил заместитель главы АП.

"Кроме того, сегодня США пошли еще дальше. И мы благодарны им за то, что они не только вводят санкции. Сегодня внесен законопроект для того, чтобы по инициативе президента Украины признать Украину крупнейшим союзником США, который не является членом НАТО", - сообщил Чалый.

"Если это будет. Это будет прорыв. Потому что это ядерная держава, которая после этого может поставлять без ограничений все то, что нам нужно (в частности, предоставлять разведывательную информацию и доступ к высокоточному оружию), - добавил он.