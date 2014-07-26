Путин намеренно дает указания террористам уничтожать инфраструктуру Донбасса - советник Авакова

Об этом в эфире "5 канала" заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН.

"Денег потребуется очень много не только на то, чтобы победить террористов, но и на восстановление инфраструктуры, потому что Путин дает указания разрушать инфраструктуру. Умышленно срывают железнодорожные мосты, которые никак не используются в рамках АТО, ведь войска передвигаются по дорогам", - сказал он.

Читайте такжеТеррористы подорвали автомобильный мост в Донецкой области

Геращенко убежден, что это делается для того, чтобы шахты и металлургические заводы Донбасса не могли отгружать свою продукцию, тем самым, оставляя тысячи дончан без работы и, соответственно, зарплат, что в дальнейшем может привести к настоящему социальному взрыву.