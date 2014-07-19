Аваков послал российских террористов на Донбассе "к е*ени матери"

Об этом министр сообщил в своем Facebook.

"Дожили – Лавров-"миротворец" советует: «Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе власти Украины не должны выставлять террористам ультиматумы, а наоборот должны начать с ними "прямые переговоры".»

Лавров советует.. Какие к черту прямые переговоры с террористами!? С Лавровым и то уже надо думать говорить ли.. Только формат четырех – Украина, США, Евросоюз и Россия. Не вдвоем, не втроем – только вчетвером. Чтобы сердобольные европейцы, размягчив сердце, вновь не «вошли в положение» бедолажного путинского режима.

Предмет переговоров – только один - о том, как Россия перестанет засылать к нам боевиков и оружие. О том, как перестанет сбивать самолеты и поддерживать терроризм. О том, как перестанет пичкать минами нашу землю, и взрывать мосты. О том, как заберет своих военных из страны..", - написал он

В конце он добавил: "С кем вести «прямые» переговоры? С выдающими себя за «мятежный украинский народ» фсбшниками-грушниками, гражданами России Гиркиным и Борадаем? Может с ростовским автозаправщиком-двоеженцем Моторолой, назвавшим себя «народным мэром», может с гражданином РФ Безлером-Бесом, сбивающим гражданские самолеты?!

А может просто пойти им к е*ени матери, а мы тут сами разберемся?! И, будет все славно и хорошо, без всей этой наволочи – так, как в Славянске сейчас! Так, как непременно будет в других городах Донбасса".