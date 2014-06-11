В Дмитровке на Донетчине боевики взяли под контроль границу с РФ и захватили здание почты
07:59, 11 июня 2014Политика
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Террористы на Донбассе захватили часть российско-украинской границы.
REUTERS
В Дмитровке Шахтерского района боевики из террористической организации "ДНР" контролируют ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщает "Новости Донбасса" со ссылкой на пресс-службу облгосадминстрации.
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Захвачено здание почты. Боевики расквартировываются в жилых домах, у местного руководства требуют земельные карты (данные земельного кадастра - прим. Ред.).
Население Дмитровки по переписи 2001 года составляет 3370 человек.
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