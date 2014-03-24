Вдоль российско-украинской границы находятся 83 тысячи российских солдат - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сегодня на пресс-конференции.

«Мы насчитали 83 тысячи человек всех группировок россиян по периметру нашей границы», - сказал военный эксперт.

При этом, как сказал он, «мы считаем маловероятным использование вооруженных сил Беларуси, потому что президент Беларуси Александр Лукашенко далеко не приветствует российское вторжение в Украину. Направление на Чернигов тоже маловероятно, там военной группировки порядка 4 тысяч человек. Военная интервенция может быть, но только в виде десантных операций и захват определенных стратегически важных объектов или небольших территорий». «По нашему мнению, основное направление – это Донецк», - сообщил военный эксперт.Читайте такжеРоссийская агрессия против Украины разрушила всю европейскую систему безопасности - адмирал Кабаненко

Однако Тымчук считает, что полноценная военная операция россиян маловероятна, поскольку «мы не видим пропорций по рядам войск, чтоб говорить о создании полноценных оперативно-тактических группировок, когда идет мотострелковое подразделение, которое должно прикрываться ПВО, должна быть задействована армейская авиация и т.д. – тогда можно говорить о полноценной войсковой операции. Мы это пока не видим. Поэтому мы склоняемся к варианту, что россияне, если будут проводить операцию, то по сценарию, близкому к крымскому».

«Местные сепаратисты и засланные казачки захватывают органы власти, после этого обращаются к России и тут появляются либо механизированные российские войска, которые действуют точечно, либо появляются «зеленые человечки», которые начинают действовать либо как местная самооборона, либо как другие призрачные формирования», - описывает эксперт.