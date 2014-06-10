СМИ: Европейские националисты провели в Вене тайную встречу с путинскими олигархами

Темой диалога было создание союза между Россией и европейскими праворадикалами с целью разрушить ЕС.

Корреспондент итальянской газеты La Republica Андреа Таркуини, которого цитирует ТСН, назвал новую организацию "Черным интернационалом".

"Черный интернационал рождается с благословения и при спонсорстве российских олигархов, близких к Путину, а также при участии Александра Дугина - известного националистического лидера Международного евразийского движения, идеи которого вдохновили лидера Кремля", - пишет итальянская журналистка.

Встреча состоялась за закрытыми дверями в Вене во дворце Лихтенштейнов. Она завершилась большими торжествами, а следующая встреча состоится в январе и, скорее всего, в Москве.

Читайте такжеНемецкий министр назвал европейских союзников Путина фашистами"Общие цели участников: национализм и Европа отдельных стран, которая противопоставляет себя Европе как политическому сообществу. Также неприятие либерализма в экономике и культуре, враждебность к "сатанинскому лобби" гомосексуалов, возвращение к традиционным ценностям и порядку", - пишет обозреватель.

"Организатором и спонсором встречи стал российский олигарх Константин Малофеев, который, по данным Financial Times, имеет прямой доступ к Путину и подозревается в финансировании сепаратистов на Востоке Украины", - говорится в статье.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ)Среди участников была также лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен, которая с первых дней конфликта в Украине увлекалась Путиным. А также председатель "Австрийской партии свободы" Хайнц-Кристиан Штрахе и лидер болгарских радикал-националистов Волен Сидеров.

Российский теоретик "евразийства" Дугин высказался за создание "пророссийской пятой колонны представителей интеллигенции, которые хотят укрепить национальную идентичность". "Таким образом мы сможем завоевать Европу и ее жителей и соединить ее с нами", - цитирует автор Дугина.