Кучма считает, что Украина не сможет вернуть Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кучма сказал во время общения с журналистами 27 мая в Черновицкой области.

«Раньше, перед окончанием своего президентства, я сказал, что хотел бы посмотреть на Украину без Кучмы. Тогда было популярным такое движение. И сейчас мы его видим. Крым мы уже потеряли, и я считаю, что вернуть его уже нереально, ведь Россия пошла ва-банк. Для нее назад дороги нет. Она Крым уже никогда не отдаст. Сейчас идет фактическая война на Донбассе. И главная задача, которая будет стоять перед новым президентом, - сохранить Донецкую и Луганскую области в составе Украины. Ведь потеря территории - это хуже всего, что может быть», - заявил экс-президент.Читайте такжеРоссийский эксперт: Россия заплатила за Крым отказом от модернизации

В то же время Кучма высказался одобрительно по поводу проведения президентских выборов в один тур и подчеркнул, что партийный принцип деления должностей недопустим.

Он считает, что Украине повезло с премьер-министромАрсением Яценюком, однако в целом правительство состоит из «некомпетентных людей». «Поэтому очень важно, чтобы сейчас в Кабинет министров пришли компетентные люди, которые смогут что-то улучшить в том или ином министерстве. И я очень надеюсь, что Петр Порошенко сможет таких людей привести в правительство», - сказал Кучма.