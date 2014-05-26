Порошенко заявил, что Яценюк останется на должности премьера

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, который, по предварительным данным победил на выборах, не видит оснований для отставки нынешнего премьер-министра Арсения Яценюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

Порошенко отметил, что действующим украинским законодательством не предусмотрена отставка премьер-министра в связи с избранием нового президента.

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Порошенко также выразил мнение, что деятельность Яценюка на должности главы правительства довольно удачная, было сделано достаточно решительных шагов для стабилизации в экономике Украины.

Он выразил убеждение, что дальнейшее сотрудничество с Яценюком может быть достаточно эффективным.

“Я на это надеюсь и поэтому никаких дебатов относительно смены руководства правительства я бы не делал”, - сказал Порошенко.