В СНБО рассказали о военной базе под Ростовом-на-Дону, где готовят террористов для отправки в Украину

Вблизи Ростова-на-Дону российские военные на специальной базе занимаются подготовкой террористов и диверсантов, которых засылают в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Андрей Парубий заявил сегодня на пресс-конференции.

“Возле Ростова-на-Дону обнаружена большая военная база, где готовят террористов для забрасывания на территорию Украины. Мы знаем об этом не только по данным нашей разведки. Это также подтверждают и пленные, которых взяли в плен украинские военнослужащие, и которые дают показания по поводу этой базы. На ней находится большое количество боевиков - до одной тысячи человек. Они проходят учебу под руководством российских инструкторов, а затем организованными вооруженными группами пытаются прорваться на территорию нашего государства”, - сказал секретарь СНБО.

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Также он добавил, что слова президента РФ Владимира Путина об отводе войск от украинских границ являются ложью. Так же являются ложью его заявления о невмешательстве России в украинские дела, добавил Парубий.

“В действительности Россия продолжает очень агрессивно вести против Украине боевые действия”, - сказал он.

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Также секретарь СНБО объяснил, что Путин использует метод «гибридной войны», при которой регулярная армия может вмешиваться лишь в исключительных случаях, как основной боевой отряд. А в основном задействуют диверсионные группы, а также сепаратистские, экстремистские группировки, которые, по словам Парубия, были сформированы на востоке Украины из местного населения еще два года тому назад.