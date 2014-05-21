Путин говорит, что отвел войска от границы, а Западу советует "смотреть лучше" из космоса

Об этом заявил журналистам в среду президент России Владимир Путин.

«Наши войска не находились уже на границе, они действительно были на достаточно близком расстоянии от границы и вы наверняка слышали об этом, некоторое время назад я дал указание министерству обороны отвести их к местам тренировок, на полигоны, это тоже в прилегающих областях, в Ростовской области, рядом», - сказал Путин журналистам, сообщает РИА Новости.

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«Но теперь министерство обороны получило другое указание, а именно вывести их даже с этих полигонов», - подчеркнул президент.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, сделано это не потому что мы стесняемся держать там наши войска, мы суверенное государство и держим наши войска там, где мы захотим, но, чтобы создать дополнительные благожелательные условия для предстоящих выборов в Украине (президентские выборы 25 мая), чтобы вокруг этого не было никаких спекуляций, это решение было принято», - сказал Путин.

«Если кто-то не видит, что там происходит, пусть лучше посмотрят», - добавил Путин. Ранее представители Запада заявляли, что не заметили отвода войск РФ от российско-украинской границы.

Он подчеркнул, что «связано это еще и с тем, что количество войск, бронетехники достаточно большое и даже вывод требует серьезной подготовки, в том числе подвижного состава. Я думаю, что при хорошей погоде скоро они все это увидят из космоса».