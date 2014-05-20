Часть помощи НАТО уже на украинской границе - Парубий

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий в понедельник в брюссельской штаб-квартире НАТО, сообщает Радио Свобода.

«Шлемы, бронежилеты, приборы ночного видения, материалы для оказания медицинской помощи и другое оборудование нелетального действия от стран НАТО частично уже находится на украинской границе и получение его украинской армией - это вопрос буквально нескольких дней», - говорит Парубий.

Методы, которые применяет Россия против Украины, требуют реформирования оборонного сектора, подчеркивает секретарь СНБО.

«Те новейшие методы войны, которую против нас ведет Россия, - так называемой «гибридной войны», когда кроме армии используются диверсионные группы, криминалитет, ведется информационная война, требуют переформатирования и реформы нашего оборонного сектора», - заявляет Парубий, добавляя, что именно эта тема и заняла больше времени переговоров.

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Руководитель СНБО говорит, что партнеры по НАТО совместно осознают то, что, «если не остановить Путина здесь, в Украине, то неизвестно, где его танки окажутся завтра».

Андрей Парубий подтверждает, что войска России не отведены от украинской границы, и замечает: «очевидно, что российская армия такая недисциплинированное, потому что Путин уже в третий раз приказывает им отойти, а они никак не уходят».

«На самом деле, это двойная игра и способ оттянуть время и ввести в заблуждение мировое сообщество», - добавляет он.

В понедельник в Брюсселе состоялось заседание совместной рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы, в котором приняла участие делегация во главе с секретарем СНБО Украины Андреем Парубием.

Во время заседания обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, предоставления экспертов для оценки нынешнего состояния сферы обороны Украины и в целом сотрудничества, направленного на поддержку реформ в секторе безопасности и обороны Украины, а также предоставление НАТО помощи в преодолении нынешнего кризиса.