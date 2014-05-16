Неподалеку Запорожской АЭС задержали вооруженную группу

Как сообщили УНИАН в информационном центре Запорожской АЭС, инцидент с вооруженными людьми, которые 15 мая поздно вечером были обнаружены и задержаны в районе Запорожской АЭС, на стабильности и безопасности работы станции не отразился.

"15 мая на въезде в город Энергодар правоохранителями была задержана группа вооруженных лиц. После проведения необходимых оперативных мероприятий, "гостей" отпустили, и они покинули пределы города. На работе Запорожской АЭС данное событие не отразилось. Станция работает в привычном ритме. В работе находится три энергоблока, на блоках № 3, 4 продолжаются плановые ремонты, блок №5 находится в резерве", - сообщили в информационном центре Запорожской АЭС.

Также в информцентре рассказали, что промышленная площадка Запорожской АЭС охраняется силами войск Министерства внутренних дел Украины.

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По данным ЗАЭС, пропуск персонала и транспорта на станцию осуществляется через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Режимные помещения и объекты, обеспечивающие безопасность станции и весь периметр зоны строгого режима, где производится работа с радиоактивными веществами, взяты под сигнализацию и контролируются оператором воинской части или оперативным персоналом станции. Допуск к ним осуществляется по специальным разрешениям.

Как сообщают местные СМИ, 15 мая в районе Запорожской атомной станции – около блокпоста в районе ЗАЭС сотрудниками милиции были задержаны около 40 вооруженных мужчин, многие – в масках.