Депутат: ВР может без решения Регламентного комитета досрочно прекратить полномочия Царева



Об этом Карпунцов сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, для этого должна быть политическая договоренность между лидерами фракций и групп и председателем ВР Александром Турчиновым.

В то же время он не смог спрогнозировать, будет ли этот вопрос вынесен на рассмотрение парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Карпунцов заявил, что решения комитета относительно Царева нет, поскольку заседания не происходят из-за отсутствия кворума, потому что на них не приходят депутаты из фракций ПР и КПУ.

Справка УНИАН. Против депутата от Партии регионов Царева открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

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В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

И.о. генерального прокурора Олег Махницкий обратился в Верховную Раду с представлением о лишении Царева депутатских полномочий для привлечения к уголовной ответственности.