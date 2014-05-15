Каплин предлагает депутатам взять открепительные талоны и проголосовать 25 мая на востоке Украины
Народный депутат от «УДАРа», секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Каплин предлагает своим коллегам проголосовать на выборах президента Украины 25 мая в восточных областях, чтобы показать гражданам пример относительно необходимости избрания нового главы государства.
Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
”Я предлагаю каждому депутату взять ”открепительные талоны” и поехать в Донбасс, чтобы проголосовать и показать, что Украине нужен новый президент, и показать им (гражданам -УНИАН) пример в голосовании”, - сказал Каплин.
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При этом он назвал ошибкой действующего правительства отсутствие в нем представителей юга и востока Украины. По убеждению Каплина, присутствие представителей этого региона помогло бы смягчить сегодняшнюю ситуацию в стране, объединить людей.