Лишать неприкосновенности нужно не только Царева, но и его соратников - Тягнибок

Напомним, представители ПР и КПУ проигнорировали заседание Регламентного комитета парламента, на котором должно было рассматриваться представление и.о. Генпрокурора Украины о лишении Царева неприкосновенности.

Тягнибок назвал тех депутатов, которые саботируют это решение, агентами Кремля.

«Царев уже откровенно поддерживает и даже возглавляет действия путинских террористов по расколу Украины. Чтобы привлечь его к уголовной ответственности, исполняющий обязанности Генерального прокурора еще на прошлой неделе подал ходатайство о лишении Царева депутатского иммунитета. Однако это обращение Регламентный комитет даже не рассматривал. Учитывая такую ​​позицию некоторых депутатов, необходимо лишать депутатской неприкосновенности не только Царева, но и членов фракций Партии регионов и КПУ, которые срывают заседание Комитета», - заявил кандидат в президенты от националистов.

Кандидат в президенты от националистов также напомнил, что фракция «Свободы» подала комиссии парламента, разрабатывающей изменения в Конституцию, предложение новой редакции 80-й статьи. С ее помощью «свободовцы» хотят ввести уголовную ответственность нардеповза распространение призывов к изменению конституционного строя насильственным путем, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства, а также незаконному захвату государственной власти.