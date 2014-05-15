Завтра Конституционный Суд ответит на вопрос о сроке полномочий нового Президента

Конституционный Суд Украины официально обнародует принятое 15 мая Решение по делу по конституционному представлению 101 народного депутата Украины относительно официального толкования положений частей первой, пятой статьи 103 Конституции Украины в системной связи с пунктом 16 раздела XV «Переходные положения» Конституции относительно определения срока полномочий президента Украины, избранного на внеочередных выборах, а также срока проведения следующих очередных выборов президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного Суда Украины, судья-докладчик по делу - Петр Стецюк.

Читайте такжеПорошенко с большим отрывом лидирует в президентской гонке - опросПрактическую необходимость в уяснении и разъяснении, официальной интерпретации указанных положений Конституции Украины, субъект права на конституционное представление обосновывает неоднозначным пониманием того, на какой срок избирается президент Украины на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины на 25 мая 2014 года, поскольку, по его мнению, от решения этого вопроса зависит возможность реализации конституционного права граждан Украины на участие в выборах президента.

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