Не горят, меняют цвет и светятся в ультрафиолете - журналистам показали избирательные бюллетени

Бюллетени на президентские выборы стоят 42 млн грн, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Один бюллетень стоит одну гривню 20 копеек. Его размеры - 20 на 60 сантиметров. В нем - 21 фамилия в алфавитном порядке. Полотно удобное, шрифт - читабельный, говорит Дмитрий Москаленко, который 30 лет работает в полиграфкомбинате. Он готовил к печати бюллетени на все выборы в Украине. Вспоминает метровые полотнища с предыдущих парламентских выборов и говорит, что эти ему нравятся больше.

Читайте такжеПрезидентские выборы 25 мая станут самыми дешевыми в истории относительно расходов кандидатов - ЦИКВ целом Москаленко с коллегами надо напечатать 34 миллиона 643 тысячи 888 бюллетеней. На это осталось только три дня, но в ЦИК говорят, что уложатся. Бюллетень светится, как деньги, под ультрафиолетом, не горит и меняет цвет. Поэтому в случае сомнения можно легко проверить, сфальсифицирован бюллетень, или нет.

При температуре 35 градусов и выше он становится желтым. Директор государственного полиграфкомбината уверяет, что для защиты использовали все видимые и невидимые глазу специальные краски. Поэтому подделать бюллетени крайне сложно. Председатель ЦИК Михаил Охендовский говорит, что бюллетеней будет на полпроцента больше на каждом обычном и зарубежном избирательном участке и подчеркнул, что украинцы из Крыма, Донбасса и Луганщины смогут получить бюллетень по упрощенной системе.

К каждой партии бюллетеней приставят охрану, но председатель ЦИК не разглашает, как это будет, с целью безопасности. Но заверил, что на все 213 избирательных участков бюллетени доставят, не повезут бюллетени только в Крым. На избирательные участки бюллетени будут развозить до 18 мая.

Напомним, что на прошлых выборах украинцы испортили свыше миллиона бюллетеней.