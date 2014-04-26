Председатель Черкасской ОГА призвал отказаться на 9 мая от георгиевских лент

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской ОГА, на заседании президиума областного народного совета 25 апреля он отметил, что этот день сейчас целесообразно праздновать под национальной символикой.

Отмечая память и подвиги ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая, в этом году черкасская власть решила не проводить парад с участием школьников.

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Кроме того, в этот день Черкассы не увидят военной техники и традиционного салюта.

По словам председателя Черкасской ОГА, 9 мая - знаковый день, особенно в контексте тех событий, которые сейчас происходят на Востоке Украины. Поэтому в Черкассах местные власти планируют провести на Соборной площади митинг и возложить цветы к Холму Славы.