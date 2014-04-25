УДАР предлагает правительству внести в парламент Антикоррупционную стратегию Украины

К такому выводу пришли участники круглого стола в парламентском Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, посвященного обсуждению соответствующего законопроекта, который разработала общественная организация Transparency International.

Одно из ключевых направлений этого документа - предотвращение коррупции в представительских органах власти. Предлагается обеспечить прозрачность финансирования политических партий, внедрить в политику институт прозрачного лоббирования. Такие инициативы придутся не по вкусу многим сегодняшним парламентариям, констатировали участники круглого стола.

Читайте такжеАваков признал, что в новых органах власти есть «первые коррупционные ростки»«Когда принимали новый закон о госзакупках, закрывающий коррупционные дыры в тендерных процедурах, Виктор Чумак был едва ли не единственным депутатом, который его продвигал. Общественным активистам приходилось «отлавливать» депутатов по кафешкам, чтобы заставить их пойти в зал и проголосовать. Лишь со второй попытки нам удалось собрать 226 голосов за этот закон», — отметил исполнительный директор Transparency International Алексей Хмара.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, народный депутат от партии УДАР Виктор Чумак обратился к заместителю министра юстиции Руслану Рябошапке с предложением, чтобы Антикоррупционную стратегию Transparency International в парламент внесло правительство.

«Это было бы неплохим подспорьем для того, чтобы закон был быстро проголосован, если субъектом законодательной инициативы выступит Кабмин», — отметил Чумак.

Однако замминистра дал понять, что считает такой путь нецелесообразным.

«Правительство готово подключиться, но тогда законопроект дойдет до парламента месяца через два. Я предлагаю, чтобы его внесли от парламентского комитета, а мы организуем обсуждение на Общественном совете при Кабмине», — сказал Рябошапка.

Напомним, что лидер партии УДАР Виталий Кличко ранее заявил, что искоренение коррупции в Украине и в Киеве является одной из важнейших задач, которые ставит перед собой его партия на ближайшую перспективу.