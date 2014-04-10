РФ отказалась от военной интервенции в Украину в пользу развязывания гражданской войны - эксперт

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он напоминает, что 9 апреля ИС сообщала о переброске из Крыма в Ростов-на-Дону групп сотрудников ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которые координировали «крымский сценарий». При этом их ориентировали на дальнейшую инфильтрацию и работу в восточных областях Украины. «Однако сегодня утром мы получили информацию о том, что планы руководства российского ГРУ изменились, и «крымские координаторы» пока остаются в России, - пишет Тымчук. - По какой причине произошло изменение планов, дает ответ секция «Дельта» группы «ИС». Кремль решил использовать сепаратистов как пушечное мясо».Читайте также"Туристы Путина" из Крыма теперь дестабилизируют ситуацию на востоке Украины - офицер ВМС

По его информации, «секцией «Дельта» группы «Информационное сопротивление» зафиксирован ряд интересных нюансов вокруг событий на Востоке Украины. Теперь Путин отбрасывает вариант прямой военной интервенции в Украину в условиях нежелательности для Кремля открытой поддержки сепаратистов – уж слишком явно международное сообщество выступает на стороне Украины. В противном случае российскому руководству грозит Международный трибунал. В то же время, в восточных регионах Украины нет критического большинства, которое поддерживало бы действия сепаратистов. В связи с этим кремлевские «эксперты» начали активно продвигать идею о необходимости развязывания в Украине гражданской войны, как единственно приемлемого пути для достижения сепаратистами своих целей. Естественно, добиваться этого они должны самостоятельно, уничтожая своих соотечественников ради Путина и России».

Кроме того, сообщает Тымчук, «анонимные представители так называемого «антифашистского штаба» уже открыто ищут новых общественных пророссийских лидеров в Украине для организации жесткого противодействия «киевской хунте». При этом, пытаясь спрятать уши российских спецслужб, «антифашисты» подчеркивают, что сепаратистские центры сопротивления должны рассчитывать лишь на свои силы».

Все это позволяет предположить, что Путин не рискует открыто поддерживать украинских боевиков, ограничившись работой в Украине имеющейся на данный момент сети координаторов из спецслужб, передачей оружия и использованием ранее завербованных местных правоохранителей и руководителей госорганов, отмечает Тымчук.Читайте такжеПутин угрожает Европе возвращением "ада" ХХ века - МИД Польши

В то же время, по его словам, переброска украинской властью на Восток Украины силовиков из других украинских областей ставит под вопрос эффективность работы российской агентуры. Кроме того, успешные спецоперации СБУ по задержанию шпионов и несостоявшихся российских диверсантов серьезно подорвали и подрывную деятельность оставшихся нераскрытыми агентов Кремля в Украине.

Таким образом, сепаратистам из Донецка и Луганска их руководители из Москвы уже открыто предлагают самостоятельно организовывать с помощью подручных средств гражданскую войну против «нелегитимной власти» Украины. Т.е. – стать пушечным мясом, которое может рассчитывать лишь на федерализацию. Ибо вопрос об отделении юго-восточных областей от Украины Россия уже не поднимает.

«Вопрос в том, готовы ли неудавшиеся сепаратисты за несколько сотен долларов США положить свою жизнь и жизнь своих соотечественников за сомнительные интересы Путина?», - спрашивает Тымчук.