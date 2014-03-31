СБУ задержала шпиона из приднестровского КГБ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в результате проведения спецоперации контрразведка СБУ 30 марта задержала «на горячем» капитана КГБ самопровозглашенной ПМР С.Кузьмука во время его встречи с агентом – гражданином Украины.

Установлено, что шпион пытался наладить канал незаконной поставки оружия и боеприпасов с территории Приднестровья в Украину с целью дестабилизации общественно-политической ситуации и срыва выборов президента Украины. Кроме того, офицер КГБ собирал разведданные относительно воинских частей Вооруженных сил Украины, их передислокации, состояния боеготовности, сил и средств Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеСША выделят Молдавии $10 млн на укрепление границСобственными показаниями Кузьмук подтвердил свою принадлежность к кадровому составу КГБ ПМР и сообщил, что непосредственное руководство разведывательной операцией против Украины и созданием канала поставок оружия в наше государство осуществлял сотрудник Управления разведки (так называемое управление А) КГБ ПМР Стахурский Анатолий Владимирович.

Учитывая наличие у Кузьмука паспорта гражданина Молдовы, начата процедура передачи его правоохранительным органам Республики Молдова.