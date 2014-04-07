Донецкие сепаратисты за ночь укрепили баррикады у ОГА и подготовили камни для самообороны

Сепаратисты за ночь укрепили баррикады из автомобильных покрышек и колючей проволоки на ступенях захваченной накануне Донецкой областной государственной администрации, сообщает корреспондент "ОстроВа".

Сейчас под стенами здания ДонОГА находится около 150 человек, многие из которых вооружены палками, битами и щитами, отнятыми в воскресенье у охранявших админздание сотрудников милиции. Лица сепаратистов скрыты масками и балаклавами. Также на ступеньках и клумбах лежат горы булыжника для самообороны.

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На флагштоке рядом с ДонОГА, а также над самим зданиями развеваются государственные флаги РФ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 6 апреля Донецкая областная администрация была захвачена пророссийски настроенными сепаратистами. Они полностью заняли здание, включая кабинет председателя ДонОГА Сергея Таруты. Милиция захвату не препятствовала.