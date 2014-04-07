Сепаратисты возводят баррикады у здания СБУ в Луганске, трасса завалена шинами

Луганские сепаратисты продолжают строить баррикады.

В Луганске сепаратисты, захватившие вчера, 6 апреля, здание управления СБУ возводят баррикады. Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта». В частности, со стороны СБУ ул. Советская перекрыта железными щитами, трасса завалена шинами. На месте находятся люди в масках спортивного телосложения. Читайте такжеВ Луганске при захвате здания СБУ сепаратистами пострадало 9 человек Кроме того, здание управления Нацбанка огородили железным забором. Напомним, 6 апреля, в Луганске митингующие штурмом взяли здание управления СБУ и "добились" освобождения шестерых ранее задержанных активистов.

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