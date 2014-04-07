Глава управления Госохраны: Янукович сдался в плен военным РФ

Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил начальник Управления Государственной охраны Валерий Гелетей.

"Если не вдаваться в подробности и не разглашать тайну следствия, скажу, что последними действиями экс-президента Януковича на территории Украины было: он сдался в плен российским военным и уже под контролем военных был переправлен на территорию Российской Федерации, где со временем мы его увидели на пресс-конференциях в Ростове-на-Дону", - сказал он.

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По его словам, на данный момент детали выезда Януковича из Украины расследуются Генеральной прокуратурой.

Гелетей также сообщил, что после отказа Януковича от услуг госохраны, сотрудники управления, охранявшие экс-президента подали рапорты на увольнение.