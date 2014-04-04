Экс-губернатора Одессы исключили из ПР из-за отказа поддержать кандидатуру Добкина

Экс-губернатор Одесской области Николай Скорик сегодня, 4 апреля, исключен из Партии регионов и смещен с должности председателя Одесской областной организации данной партии из-за своего несогласия с выдвижением кандидатуры харьковского экс-губернатора Михаила Добкина на пост президента Украины.

Как сообщил УНИАН сам Скорик, это произошло из-за того, что он высказался против решения съезда Партии регионов, на котором было решено выдвинуть кандидатом в президенты Добкина.

Читайте такжеМэра Запорожья исключили из Партии регионов

«Я высказался против кандидатуры Добкина, так как считаю его непроходным, и предложил выдвинуть наиболее рейтингового кандидата от партии - Сергея Тигипко... Ранее Добкина никто не рассматривал. На последнем съезде партии выдвижение Добкина решили за счет обеспечения массовости депутатов из Донецка, Луганска и Харькова», - сказал Скорик.

Он добавил, что на завтра, 5 апреля, запланирована партконференция Одесской областной организации Партии регионов, на которой должен был решаться вопрос поддержки кандидатуры Тигипко.

«В этом – вся моя вина за 12 лет членства в Партии регионов», - сказал Скорик. Он пояснил, что, согласно последней редакции Устава ПР, которая утверждена на последнем съезде партии, «исключение и смещение может происходить без решения областной организации».

Как пояснил УНИАН представитель областной организации ПР, вместо Скорика обязанности председателя организации пока временно исполняет бывший глава Одесского областного совета Николай Пундик.

«Это решение президиума партии», - сказал представитель партии.

Читайте такжеЯнуковича, Азарова и еще 4 политиков исключили из ПР

Как сообщал УНИАН, 29 марта делегаты съезда Партии регионов приняли решение поддержать в качестве единого кандидата от этой политической силы на выборах президента Украины, которые должны состояться 25 мая, экс-председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина. За его кандидатуру проголосовало 315 делегатов, 12 высказались против, воздержались – 8.

28 марта ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Добкина кандидатом на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014 года.