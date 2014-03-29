"Партия регионов" определилась с кандидатом в президенты

Как передает корреспондент УНИАН, за Добкина проголосовали 315 делегатов, 12 высказались против, воздержалось 8.

В то же время за кандидатуру Юрия Бойко проголосовали 15 делегатов съезда, за Сергея Тигипко - 35, за Олега Царева - 1. Таких, кто был против или воздержался, не было во время голосования за указанные кандидатуры.

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Таким образом, Добкин определен единым кандидатом от Партии регионов на выборах президента Украины, которые должны состояться 25 мая.