Наливайченко заявил, что во время убийств на Майдане в СБУ действовала преступная группа

Председатель СБУ Валентин Наливайченко заявляет, что в Службе безопасности Украины действовала преступная группа во главе с экс-руководителем ведомства Александром Якименко, который 18 февраля и отдал незаконный приказ о начале антитеррористической операции, результатом которой стали массовые убийства украинских граждан.

Как сообщает пресс-центр СБУ, также имел место преступный сговор между Якименко и экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, один из которых по команде тогдашнего президента Виктора Януковича незаконно объявил антитеррористическую операцию, а другой, немедленно воспользовавшись этим, отдал приказ на применение оружия.

Соответствующие документы СБУ предоставила Генпрокуратуре для непредвзятого расследования дела, заметил Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 28 февраля Генпрокуратура выдвинула требование новым руководителям Министерства внутренних дел и СБУ немедленно задержать лиц, причастных к массовым убийствам активистов в центре Киева в период с 18 по 22 февраля. Срок выполнения данного поручения был определен в 10 суток.

Среди лиц, которые разыскиваются: экс-руководитель СБУ Якименко; экс-руководитель МВД Захарченко; экс-заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк; экс-руководитель спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк; бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, бывший генеральный прокурор Виктор Пшонка; бывший глава Администрации президента Андрей Клюев; бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов; бывший министр юстиции Елена Лукаш; бывший руководитель спецподразделения СБУ «Альфа» Олег Присяжный.

Согласно данным следственного подразделения Генеральной прокуратуры, всего разыскиваются 24 человека – это бывшие руководители и сотрудники МВД и СБУ.