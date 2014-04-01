Украина обвинила МИД РФ во лжи и посоветовала пользоваться сайтом по проверке "фейковых" новостей

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины на комментарий Департамента информации и прессы МИД России «относительно планов украинской власти привлечь к охране правопорядка иностранные частные компании».Читайте такжеМИД Украины предлагает России провести референдум и дать больше свободы субъектам федерации

«Нас совсем не удивило распространение российскими коллегами очередной лжи. Мы к этому уже даже привыкли. Удивляет другое: МИД России стал пользоваться источниками, которыми брезговали даже средней руки газеты. Эту, с позволения сказать, «новость» еще 2 марта, не предоставив как обычно никаких доказательств, вбросил в информационное пространство один блогер (коллеги, что же вы колебались целый месяц?). Потом ее перепечатали несколько «желтых» газет и подконтрольных Кремлю СМИ», - сказано в комментарии.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что «МИД России почему-то не остановило то, что упомянутая в его комментарии компания Academi еще 17 марта в своем пресс-релизе опровергла эту «сенсацию». Поистине для достижения целей все средства хороши, даже когда источник – ОБС («один блогер сказал»). Вот только как же нужно недооценивать собственный народ, чтобы рассчитывать, что россияне будут продолжать верить подобной лжи».Читайте такжеМИД предупредил, что иностранцы за въезд в Крым по визе РФ могут получить персональные санкции

«На будущее подсказываем коллегам место, где для такой «достоверной» информации настоящий клондайк - www.stopfake.org», - подытожили в МИД Украины.