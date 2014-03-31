МИД РФ призывает Европу не допустить дискриминации русскоязычного населения в Латвии

"В связи с планами Правительства Латвийской Республики о переводе с 2018 г. всего школьного обучения на латышский язык Уполномоченным МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права К.К.Долговым направлены письма руководству правозащитных структур Совета Европы, ОБСЕ и Европейского союза, в которых отмечается, что указанные инициативы в сфере образования являются очередным фактом продолжающейся дискриминационной политики латвийских властей, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения и построение в Латвии моноэтнического общества", - говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.Читайте такжеРоссия уже озаботилась правами русских в Эстонии и намекнула на историю с Крымом

Ведомство призывает Европу повлиять на латвийские власти с целью прекращения, как считают в МИД, дискриминации русскоязычного населения по национальному и языковому признакам.