Добкин уже обещает вернуть Крым Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на съезде Партии регионов.

“Если кто-то из политиков переживает за потерю Крыма как территории, то я переживаю за потерю 2,5 млн. наших соотечественников. Применяя политику кнута и безответственно полагаясь на подсказки своих иностранных коллег, новая власть сделала все, чтобы своими руками оттолкнуть Крым от Украины», - заявил Добкин.

По его словам, «нам нужна другая политика. Мы должны бороться не только за возвращение территорий, а за сердца и умы людей, которые там живут». «И если эти люди решат вернуться домой в Украину, тогда вместе с людьми вернется и территория Крыма”, - сказал Добкин.

Кроме того, он добавил, что намерен возобновить полномасштабные отношения с Россией. “Любые, даже самые сложные вопросы, должны решаться за столом переговоров и новой дипломатией. Мы обязательно найдем действенный взаимовыгодный компромисс по всем острым вопросам”, - сказал Добкин.

Также Добкин обратился к своим конкурентам на президентских выборах - членам Партии регионов, с просьбой не принимать поспешно серьезных решений: “Я обращаюсь к своим коллегам Сергею Тигипко, Юрию Бойко и к Цареву. Эмоции сегодняшнего дня пройдут. Я прошу вас помочь партии в это сложное время. Не принимайте поспешных и серьезных решений. Давайте вместе сделаем так, чтобы во власти в Украине появились представители всей Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 марта, съезд Партии регионов поддержал кандидатуру Добкина в президенты.

В то же время намерены баллотироваться в президенты и члены ПР Сергей Тигипко, Юрий Бойко и Олег Царев.

Тигипко уже заявил, что не будет снимать свою кандидатуру.

Справка УНИАН. В отношении экс-губернатора Харьковской области Добкина открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные представителем власти).

По решению суда Добкин находится под домашним арестом.