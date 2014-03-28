Партия регионов поддержала кандидатуру Добкина на выборах президента

Областные парторганизации Партии регионов поддержали кандидатуру экс-председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина на будущих выборах президента, сообщает ТСН.

Такое решение приняли на заседании политсовета Партии регионов в Киеве. В частности, кандидатуру Добкина поддержали представители 21 парторганизации, кроме запорожской и кировоградской.

При этом на заседании политсовета присутствует и Сергей Тигипко, который также выдвинул свою кандидатуру на выборы президента.