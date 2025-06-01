Спустя более века танки по-прежнему являются важнейшим оружием на передовой.

Танки являются важным элементом на поле боя, как минимум потому что защищает солдат от смерти. Как только украинцы вытеснили армию РФ из-под Киева и Харькова в 2022 году, то начали думать о наступлении, и обратились к союзникам с просьбой прислать бронетехнику.

Обозреватель издание The Times Марк Урбан назвал 10 танков, которые изменили мир.

Mark IV

Дебют Mark I в сентябре 1916 года, как попытка британцев извлечь выгоду в конце катастрофического наступления на Сомме, был неудачным.

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Главная задача заключалась в том, чтобы построить машину, которая могла бы прорывать густые заграждения из колючей проволоки и пересекать траншеи шириной девять футов. Людьми, которые решили эту дилемму, были Уолтер Уилсон и Уильям Триттон.

Конструкция Уилсона, включавшая новый тип гусениц, которые выходили из строя гораздо реже, чем предыдущие, и ромбовидную форму машины, позволявшую преодолевать траншеи, оказалась прорывной. За пять месяцев машина прошла путь от деревянного макета до рабочего танка. Конструкция прошла несколько этапов развития - от Mark I до Mark IV.

Renault FT

Если британский Mark IV имел несколько орудий и требовал экипажа из восьми человек, то французский Renault FT был гораздо меньше и оснащался всего одним орудием - пулеметом или легкой пушкой. Для управления им требовалось всего два человека, что позволило уменьшить внутренний объем.

Это позволило использовать более толстую броню - местами 16,5 мм, в то время как на Mark IV она составляла всего 12 мм. И при этом Renault весил всего 6,5 тонны по сравнению с 28 тоннами Mark IV. Благодаря 40-сильному двигателю Renault он имел гораздо лучшее соотношение мощности и веса, поэтому мог двигаться быстрее - хотя скорость его была всего 5 миль в час. Renault также стал первым танком, у которого орудие было установлено в башне, способной поворачиваться на 360 градусов.

Его конструктор, французский артиллерийский офицер генерал Жан Батист Эжен Эстьенн, задумывал Renault как мобильный пулеметный транспортер для пехоты.

После Первой мировой войны Mark IV сняли с вооружения, а Renault FT стал основным танком для армий 16 стран и использовался десятилетия.

Panzer IV

Германия приняла Panzer IV на вооружение в 1939 году, перед самым началом Второй мировой войны. Он мог проехать до 120 миль по дорогам без дозаправки и разгонялся до 18 миль в час и стал ключевым компонентом немецкого блицкрига.

T-34

В то время как нацисты готовили свое вторжение, СССР уже опережал их и принимал на вооружение Т-34, который разработали в полной секретности в Харькове. Процессом руководил 40-летний инженер Михаил Кошкин.

Получившаяся конструкция сочетала в себе наклонную броню корпуса и башни, 76-мм пушку и дизельный двигатель V12, настолько мощный, что 29-тонный Т-34 с легкостью передвигался по степи. Около тысячи Т-34 были на вооружении, когда немецкие солдаты вторглись в СССР в 1941 году.

Хотя Т-34 стал большим достижением, у него были свои недостатки, а именно неудачная конструкция башни, в которой командиру приходилось выполнять слишком много задач, и обзор внутри был ограничен, а открывать люк во время боя было запрещено.

Тигр

В 1942 года на Восточном фронте появился немецкий "Тигр", который имел ряд преимуществ благодаря толстой броне и 88-мм пушке, которая могла регулярно подбивать советские Т-34 на расстоянии 1000 метров, а у Т-34 не было шансов уничтожить немецкую машину, кроме как фланговым выстрелом с расстояния 500 метров или менее. Однако всего было выпущено около 1300 "Тигров".

Шерман

Имея так мало "Тигров" и Panzer IV, Германия не могла противостоять огромному количеству танков, поступавших на вооружение союзных армий. СССР построил более 58 000 различных версий Т-34, а американцы - более 49 000 танков "Шерман".

"Шерман" оказался лучше "Тигра". Его задача заключалась в том, чтобы обеспечить пехоте мобильное прикрытие, а когда эти силы пробьют брешь в рядах противника, влиться в него. Кроме того, за цену одного "Тигра" можно было купить четыре "Шермана". Что еще более важно, немецкий танк был настолько тяжелым и механически ненадежным, что часто застревал или его приходилось бросать, когда ход сражения принимал неприятный оборот.

"Шерман" оставался на вооружении по всему миру в течение десятилетий.

Centurion

В 1946 году "Центурион" поступил на вооружение британской армии. Этот танк Лондон продал примерно в 16 стран.

Конструкция "Центуриона" была ориентирована на защиту и на огневую мощь, имея 105-мм пушку. Он оставался на вооружении британцев до войны в Персидском заливе и у израильтян, которые стали самым знаменитым оператором во время эпических бронетанковых сражений 1967 и 1973 годов.

И "Центурион", и "Шерман" модифицировали, чтобы противостоять кумулятивному заряду, который работает за счет использования конического вкладыша внутри фугасного снаряда. При взрыве конусообразный кусок металла превращается в расплавленный болт. Энергия, полученная в этот момент, пробивает броню.

T-64

В 1960-х годах была разработана композитная броня, состоящая из нескольких слоев и различных типов материалов, которая могла противостоять ударам снарядов с кумулятивными элементами и других боеприпасов.

Первым танком, в котором была применена эта технология, стал советский Т-64. Он производился на том же харьковском заводе, где был разработан Т-34. Его главный конструктор, Александр Морозов, работал под руководством Кошкина над предыдущим проектом.

Экипаж Т-64 был сокращен с четырех до трех человек за счет установки системы автоматического заряжания мощной пушки. Благодаря использованию композитной брони и относительно небольшому двигателю танк весил менее 40 тонн. Т-64 был главной опорой бронетанковых войск Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

M1 Abrams

К концу холодной войны сложность новых разработок, таких как американский M1 Abrams, означала длительную разработку, интеграцию сложных технологий и растущие расходы. Его ранняя целевая цена - 900 000 долларов за машину - более чем в 20 раз превышала цену "Шермана", и даже это не позволяло получить прибыль. К моменту выполнения основного заказа стоимость возросла до 2,8 миллиона долларов за машину.

Merkava

Израиль создал "Меркаву". С момента своего появления на вооружении он прошел четыри этапа эволюции. Это единственный танк на Западе, в котором старая конфигурация "стрелок" - когда броня укладывалась на переднюю часть машины в расчете на дуэль "лоб в лоб" - перешла к всесторонней защите от широкого спектра угроз.

В 2006 году Merkava Mk 4 стала первой машиной, в которой была применена "автономная система защиты", сбивающая противотанковые ракеты. Ее защита гораздо эффективнее, чем у M1 Abrams, который оказался уязвим в Украине.

Военный аналитик Калеб Ларсон отметил, что новый основной боевой танк британской армии Challenger 3, являющийся продолжением развития платформ Challenger 1 и Challenger 2, на первый взгляд выглядит многообещающе. Впрочем, он имеет недостаток, и Россия об этом знает.

В условиях продолжающейся войны в Украине обе стороны имеют значительные запасы танков - Украина около 1500, Россия - около 2000. При этом потери огромны. По оценкам Oryx, задокументировано потеряно более 1100 украинских и почти 3850 российских танков. Это консервативные оценки, настоящие потери, вероятно, еще больше.

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