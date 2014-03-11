Добкину присудили домашний арест

Добкин собрался оспаривать решение суда.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Задержан экс-губенатор был вчера, 10 марта. Пока ему придется остаться в Киеве, где он имеет недвижимость.

Добкину сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины), отмечают в Генпрокуратуре.

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