Тигипко подумает, выходить ли ему из ПР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения XIV съезда Партии регионов, делегаты которого приняли решение поддержать на выборах президента кандидатуру Михаила Добкина.

По словам Тигипко, Партия регионов еще важна для преодоления сепаратистских тенденций в Украине, именно поэтому он боролся за нее до последнего, поскольку также считает, что партия имея влияние на юго-востоке и может объединить страну.

На вопрос, будет ли он выходить из партии, Тигипко ответил: «Посмотрим».

Он считает, что «Майдан, погибшие люди, Крым и бегство президента (Януковича) во многом начиналось в этих стенах (Международный выставочный центр, где по традиции Партия регионов проводит свои съезды - УНИАН). Если партия не демократична, то она вырастит следующего Януковича. Видит Бог, я боролся, сколько мог, чтобы сделать ее демократичной и прозрачной, чтобы в партии могли говорить свободно, чтобы она слушала своих избирателей. К сожалению, этого не получилось. Сегодня для меня это не партия, это частное предприятие. Что дальше будет, посмотрим», - сказал Тигипко.

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Тигипко подчеркнул, что, несмотря на предложение отказаться от участия в предвыборной гонке в пользу других кандидатов от Партии регионов, он снимать свою кандидатуру не будет. «Нет, нет, не дождутся», - заверил Тигипко.