Рыбак на съезде ПР рассказал об "ошибке" Азарова и экономическом давлении России
11:56, 29 марта 2014Политика
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Сегодня, 29 марта, в Киеве проходит второй этап ХIV съезда Партии регионов. Съезд открылся исполнением государственного гимна Украины.
Рыбак говорил, что Азаров слишком поздно рассказал украинцам о рисках подписания Ассоциации
На своем выступлении на съезде партииэкс-спикер Верховной рады Украины, нардеп Владимир Рыбак заявил, что Николай Азаров слишком поздно рассказал народу Украины о рисках Соглашения с ЕС, сообщает корреспондент портала Новости Донбасса.
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"Ошибка Азарова была в том, что он слишком поздно сообщил людям о рисках подписания соглашения с ЕС и люди вышли на Майдан. Мы столкнулись с экономическим давлением РФ. Подписание соглашения с ЕС стало бы катастрофой", - говорит Рыбак.
Также журналистов по-прежнему не пускают в зал, где проходит съезд. В пресс-центре выключили трансляцию и Wi-Fi.
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