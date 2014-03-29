Рыбак на съезде ПР рассказал об "ошибке" Азарова и экономическом давлении России

На своем выступлении на съезде партииэкс-спикер Верховной рады Украины, нардеп Владимир Рыбак заявил, что Николай Азаров слишком поздно рассказал народу Украины о рисках Соглашения с ЕС, сообщает корреспондент портала Новости Донбасса.

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"Ошибка Азарова была в том, что он слишком поздно сообщил людям о рисках подписания соглашения с ЕС и люди вышли на Майдан. Мы столкнулись с экономическим давлением РФ. Подписание соглашения с ЕС стало бы катастрофой", - говорит Рыбак.

Также журналистов по-прежнему не пускают в зал, где проходит съезд. В пресс-центре выключили трансляцию и Wi-Fi.