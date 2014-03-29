На съезд "Партии регионов" не пустили журналистов
Представителей СМИ оставили сидеть в холле, не пустив на начало съезда "Партии регионов".
В Киеве начался съезд "Партии регионов", на который не пустили журналистов.
Об этом сообщает портал "Новости Донбасса".
"Съезд ПР проходит без журналистов. Начали с гимна. Журналистов оставили сидеть в холле", - передает корреспондент ресурса.
Как сообщал УНИАН, по сообщению СМИ первая часть съезда "Партии регионов" будет засекречена от журналистов.
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На съезде регионалы планируют избрать коллективный орган управления ПР. Это будет нечто вроде "политбюро" в состав которого, как ожидается, войдут: Александр Ефремов, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Борис Колесников, Дмитрий Шенцев, Александр Вилкул, Сергей Тигипко и Нестор Шуфрич.
Также напомним, что областные парторганизации "Партии регионов" поддержали кандидатуру экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина на предстоящих выборах президента.