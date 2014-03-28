В Луганске 800 милиционеров провели молчаливую акцию в поддержку Авакова

Как сообщает отдел связей с общественностью ГУ МВД в Луганской области, этим действием правоохранители решили донести до гражданин свое мнение о том, что в государстве должен быть порядок, должен соблюдаться Закон и господствовать верховенство права.

«Луганская милиция в полной мере поддерживает руководство Министерства внутренних дел Украины и министра внутренних дел Арсена Авакова», - заявили правоохранители.

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Как сообщал УНИАН, Аваков был назначен и.о. министра внутренних дел Украины 22 февраля.Авакова обвиняли в непрозрачной кадровой политике, которую он проводит в МВД.

25 марта недалеко от Ривне было найдено с огнестрельными ранениями в сердце тело лидера западноукраинского «Правого сектора» Александра Музычко.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, объявленный ранее в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко 25 марта «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Авакова. В связи с этим организация настаивает на отставке Авакова.

28 марта внефракционный народный депутат Инна Богословская зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об освобождении Авакова от должности министра внутренних дел.