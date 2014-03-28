Турчинов отказался отправлять Авакова в отставку из-за убийства Музычко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании парламента.

Перед этим народный депутат от Партии регионов Анна Герман обратилась к Турчинову с тем, чтобы “не назначать в этом зале провокаторов и патриотов - мы не для этого вас избирали”.

Она попросила поставить на голосование вопрос об отставке Авакова, потому что “в стране было допущено политическое убийство, и пока не будет расследовано это дело, нельзя, чтобы человек работал в Министерстве внутренних дел и имел влияние на это расследование”.

“Я очень прошу вас не повторять тех ошибок, которые были. Вы вспомните, как вы сами требовали отставки Захарченко. Если бы ваш предшественник отреагировал своевременно, может, не было бы убито столько людей на Майдане”, - сказала Герман.

В свою очередь, Турчинов заявил, что в случае, если во время расследования этого дела ВСК признает нарушение закона любым должностным лицом - заместителем министра, министром, или кем-то другим, - “парламент не будет колебаться, и будет принимать решение относительно увольнения”.

“Без расследования этого вопроса мы не можем заниматься с вами расправой”, - сказал председатель ВР и добавил, что для объективности расследования в состав ВСК были включены представители общественности.

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Как сообщал УНИАН, тело Музычко с огнестрельными ранениями в сердце было обнаружено ночью 25 марта вблизи села Бармаки возле Ривного.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Лидер «Правого сектора» ДмитрийЯрош выступил с требованием немедленной отставки руководителя МВД Арсена Авакова, а также ареста всех причастных к убийству Музычко, в том числе командира спецподразделения УБОП «Сокол».

Сегодня, 28 марта, Верховная Рада Украины приняла постановление об образовании Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Музычко.