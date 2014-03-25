«Правый сектор» заявляет о задержании милицией семерых своих активистов в Полтаве

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Полтавской областной организации "Правого сектора".

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Согласно сообщению, сегодня с утра представители «Правого сектора» пришли к зданию областной милиции и готовились проводить пикетирование.

«Они шли пикетировать милицию и их задержали. С 8.00 утра их незаконно удерживают. Им до сих пор ничего не предъявили. Среди задержанных - руководитель областного "Правого сектора" Иван Балацкий. Их удерживают силой», - сообщил активист Максим Левчук.

Он также отметил, что пикет возле милиции состоялся, но без задержанных.

В "Правом секторе" также сообщили, что активистов пытаются обвинить в незаконном хранении оружия, хотя, по данным пресс-службы, у задержанных никакого оружия изъято не было.

В милиции УНИАН сообщили, что прокомментируют данное событие позже, а пока с задержанными проводятся следственные действия.