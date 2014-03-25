Сашко Билый был смертельно ранен при задержании правоохранителями - МВД

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов на брифинге, проинформировали УНИАН в УСО МВД Украины.

«В ночь на 25 марта сотрудники ГУБОП, в частности спецподразделения "Сокол", проводили спецоперацию на территории Ривненской области по задержанию членов ОПГ, задержание проходило в кафе "Три карася" возле Ривне. Были задержаны три человека из числа ОПГ», - сообщил Евдокимов.

В УСО МВД отметили, что «бойцы спецподразделения задержали охранников Александра Музычко, вооруженных автоматом Калашникова и пистолетом Макарова. Сам же он пытался скрыться, при этом открыв огонь по работникам милиции. Один из бойцов спецподразделения был ранен. Правоохранители вынуждены были применить оружие, при этом ранив «Сашка Белого». Медики, которые прибыли на место происшествия по вызову работников милиции, констатировали его смерть».

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По словам Евдокимова, в действиях задержанных членов преступной группы усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Троих задержанных милиционеры вывезли в Главное следственное управление МВД Украины.

Как сообщил Евдокимов, члены устойчивой вооруженной преступной группы совершали уголовные правонарушения на территории Ривненской и нескольких других областей.

8 марта следователями было открыто уголовное производство по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за хулиганство, а также за угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа. 9 марта Музычко сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а 12 марта он был объявлен в розыск.

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По словам Евдокимова, Музычко скрывался, ездил с вооруженной охраной, менял места пребывания и продолжал заниматься противоправной деятельностью.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Музычко был убит возле расположенного рядом с Ривне села Бармаки. По сообщению руководителя ривненского УНА-УНСО Ярослава Гранитного, Музычко расстреляли люди, которые подъехали к местному кафе на трех микроавтобусах около полуночи. Всех посетителей вывели на улицу. На Музычко якобы надели наручники.

13 марта Музычко написал на своей странице в соцсети: «Руководство Генпрокуратуры и МВД Украины приняло решение о моем физическом уничтожении или захвате и выдаче меня России для того, чтобы затем все свернуть на спецслужбы РФ. Для проведения этой операции уже создан спецотряд. Мы владеем на 100% достоверной информацией». Свое обращение Музычко просил считать официальным обращением в СБУ Украины.Читайте такжеВ России «гауляйтера» Западной Украины Музычко заподозрили в связях с Басаевым

В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Музычко «за убийство, по меньшей мере, 20 пленных военнослужащих федеральных сил». Речь идет об участии Музычко в российско-чеченской войне. Музычко был личным охранником Джохара Дудаева и получил звание Героя Чечни. Его именем была названа одна из улиц Грозного.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко. По информации пресс-службы Управления МВД в Ривненской области, производство открыто по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.