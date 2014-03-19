В Бахчисарае заблокировали украинских офицеров, отказавшихся переходить на сторону РФ

Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

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«Эти действия предприняты с целью недопущения возмущений украинских офицеров, которых ранее новое командование части пригласило на церемонию спуска флага Украины с флагштока на плацу части. Украинские офицеры отказались принимать участие в этой церемонии. Напомню, что с момента захвата автомобильного батальона ВМС Украины на флагштоках развивались флаги Украины и России», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».