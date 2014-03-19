В Бахчисарае заблокировали украинских офицеров, отказавшихся переходить на сторону РФ
19:18, 19 марта 2014Политика
0 0
Украинские офицеры автомобильного батальона в Бахчисарае, отказавшиеся переходить на сторону Черноморского флота России, сегодня вечером были заблокированы российскими автоматчиками.
Автоматчики заблокировали украинских офицеров / Reuters
Об этом сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
Читайте такжеНа военном корабле "Тернополь" в Крыму готовятся к штурму
«Эти действия предприняты с целью недопущения возмущений украинских офицеров, которых ранее новое командование части пригласило на церемонию спуска флага Украины с флагштока на плацу части. Украинские офицеры отказались принимать участие в этой церемонии. Напомню, что с момента захвата автомобильного батальона ВМС Украины на флагштоках развивались флаги Украины и России», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter